Mamak Saklıbahçe yenilendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak ilçesinde bulunan Saklıbahçe’yi yenileyerek Başkentlilerin hizmetine açtı. Parktaki yürüyüş yolları, merdivenler, duvarlar, asansör kulesi ile havuz temizlenerek yenilendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi son olarak Mamak ilçesinde uzun zamandır atıl halde bulunan Saklıbahçe’yi yenileyerek Başkentlilerin hizmetine açtı.

Başkentlileri sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla bilgilendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Sürdürülebilir gelecek için Yeşilin Başkenti hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Uzun zamandır atıl halde bulunan 24 bin 147 metrekarelik Mamak Saklıbahçe Parkı’nın onarımını tamamlarken parktaki ağaç sayısını da artırdık” dedi.

A’dan Z’ye yenilendi

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen yenileme çalışmaları ile Mamak ilçesindeki Saklıbahçe Parkı yeni görünümü ve çevre düzenlemeleriyle daha modern hale kavuştu.

Ağaç sayısı artırılan parkta bin 500 adet bitki, 7 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken havuzların elektrik aksamı ve motor pompa bakımları ile temizlik çalışmaları da tamamlandı. Yürüyüş yollarından merdivenlere, hasar görmüş duvarlardan korkulukların boya işlemlerine, asansör kulelerinin tadilatından elektrik işlerine kadar her şey A’dan Z’ye yenilendi.