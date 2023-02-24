Mamak Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi görevinin başında

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Hatay Samandağ’da Mamak Belediyesi Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Mamak Belediyesi, 11 ili etkileyen depremlerin ardından kriz masası oluşturarak bölgede bir Afet Koordinasyon Merkezi kurdu. Hatay’ın Samandağ ilçesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezinde; enkaz kaldırma, yıkım, hasar tespit çalışmaları, sıcak yemek dağıtımı, çay ve çorba ikramları koordine ediliyor.

İlk günden bu yana Hatay’ın Samandağ ilçesinde kurulan Mamak Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Başkan Murat Köse, çalışmalarla ilgili bilgi alarak belediye çalışanlarına kolaylıklar diledi. Başkan Murat Köse’ye Mamak Belediyesi Meclis Üyesi Şükrü Taylan Darıcıoğlu da eşlik etti.

"Fedakar personelimize teşekkür ediyorum"

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samandağ ilçesinde Koordinasyon Merkezimizi ziyaret ederek çalışmaları değerlendirdik. Vatandaşlarımıza destek için buradayız. Yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Samandağ’da son gerçekleşen deprem sonucu oluşan yeni hasarları ve aksaklıkları gidermek için hummalı bir çalışma yapılıyor. Deprem bölgesinde görev yapan fedakar personelimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.