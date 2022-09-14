Maltepe’de ağaç kesimine mahalleliden alkışlı tepki

Maltepe’de ormanlık arazi içerisine kurulacak bir işletme için ağaçların kesildiğini öğrenen mahalle sakinleri, duruma alkışlarla tepki gösterdi. Ağaçların kesildiği bölgede toplanan mahalleliler kesimin durdurulmasını istedi.

İddiaya göre, Maltepe Zümrütevler Mahallesi’nde bulunan ormanlık alanda kır düğünü işletmesi açılacağı gerekçesiyle ağaçlar kesildi. Ormanlık alanda yürütülen çalışmaları gören mahalle sakinleriyse duruma tepki gösterdi. Ağaçların kesilmesini istemeyen vatandaşlar bir araya gelerek alkışlı eylem ve açıklamalarda bulundular. Yoldan geçen araç sürücüleriyse korna çalarak destek verdi.

“İstanbul, bir nefeslik temiz havaya muhtaç”

Mahalle sakinleri tarafından yapılan açıklamada, “İstanbul’da milyonlarca insan gölgesi altında oturabileceği bir ağaca, bir dalın yeşiline ve bir nefeslik temiz havaya muhtaç. Şehrin her metrekaresi adeta betona boğulmuş. Yok edilmek istenen sadece ormanlarımız değil, milyonlarca insanın alacağı oksijendir. Yok edilen bu ormanlar aynı zamanda binlerce canlıya da ev sahipliği yapıyor. Bizler Maltepe sakinleri olarak yok edilmek istenen ağaçlarımız için her türlü yasal hakkımızı kullanmaya kararlıyız” ifadelerine yer verildi.