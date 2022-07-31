Maltepe Sahili’nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldı

Maltepe’de lodos sırasında iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan gemi, dalgıçlar tarafından parçalanmasının ardından karaya çıkartılmaya başlandı. Geminin parçaları vinç yardımıyla yüzeye çıkartılırken, çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

Maltepe sahilinde 30 Kasım 2021 tarihinde lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi’nde Erdemler 6 gemisi, halatlarının kopması sonucu alabora olarak batmıştı. Batan geminin deniz altında dalgıçlar tarafından parçalara ayrılmasının ardından karaya çıkarma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık bir buçuk ayda deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla gün yüzüne çıkartıldı. Geminin parçalarının çıkarılması çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

“Batan gemiyi parçaladık”

Batan gemiyi parçalama çalışmalarının 45 gündür sürdüğünü belirten dalgıçlardan Vedat Coşkun, “45 gündür çalışıyoruz. Batan gemiyi parçaladık. Şu anda çıkarma işlemine başladık. Yavaş yavaş çıkartıyoruz” dedi.