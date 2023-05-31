Malazgirt’te drone ile ilaçlama dönemi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki tarım arazilerinde drone ile havadan ilaçlama yapıldı.

Malazgirt tarım arazilerinde haritalama sistemiyle tarladaki ürünler havadan kısa sürede ilaçlandı. Ortalama 10 litre sıvı kapasiteli drone ile 10 dönümlük alan 10 dakikada ilaçlandı.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, drone ile ilaçlamanın etkili ve maliyetinin düşük olması nedeniyle tercih edebileceğini söyledi. Daha önceki yıllarda büyük arazilerin uçaklarla ilaçlamasının yapıldığına işaret eden Kılıç, "Artık eski uçaklar kullanılmaz oldu. Şimdi traktörlerle bu işi yapıyoruz. Bu şekilde aşırı şekilde ilaçtan ve su kullanmadan, çevreyi, toprağı kirletmeden, içtiğimiz suya kadar ilaçla kirletmenin bir nebze önüne geçmiş oluyoruz. Çünkü ilaç nokta atışıyla yapılmış oluyor. Fazla toprağa sirayet etmeden ilaçlama yapılıyor" diye konuştu.