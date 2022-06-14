banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen heyeti Bakan Bilgin ile görüştü
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
İşyeri kira artışına üst sınır talebi
Sabit faizli tahvile rekor talep
Sabit faizli tahvile rekor talep
Hac kafilesi dualarla uğurlandı
Hac kafilesi dualarla uğurlandı

Malatya’da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

Malatya’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Çevre 14.06.2022, 18:51
Malatya’da sağanak ve dolu meyvelere zarar verdi

Malatya’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aniden bastıran sağanak nedeniyle hasat döneminde olan kayısı ve kiraz bahçeleri de zarar gördü. Kent genelinde bir süredir etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak yer yer doluya dönüşürken, hasat döneminde olan kayısı ve kiraz bahçelerinde büyük çaplı hasar meydana geldi. Battalgazi Yarımcahan Mahallesi’ndeki kayısı üreticileri zararlarının büyük olduğunu belirterek yetkililerden yardım istedi.

Yorumlar (0)
27°
açık