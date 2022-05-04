Malatya’da sağanak ve dolu etkili oldu

Malatya’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Aralıklarla süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı.

Şehir merkezinde öğle sularında başlayan sağanak, doluya dönüştü. Aralıklarla süren yağışla birlikte caddeler su altında kaldı. Kırsal kesimlerde etkili olan sağanak ve dolu yağışı Darende ilçesinde yer yer sele dönüşürken, Akçadağ, Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde etkisini artıran yağışların hayatı olumsuz etkilediği öğrenildi.

Kent genelinde etkili olan yağışların bir süre daha etkili olması bekleniyor.