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Malatya’da korkutan deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çevre 29.06.2022, 22:42 29.06.2022, 22:51
Malatya’da korkutan deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22:04'te 4.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 15.05 km olarak açıklandı.

Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonrası gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.

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