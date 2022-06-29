Malatya’da korkutan deprem

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; Malatya'nın Hekimhan ilçesinde saat 22:04'te 4.5 büyüklüğünde Deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 15.05 km olarak açıklandı.



Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada, meydana gelen deprem sonrası gelişmelerin takip edildiği aktarıldı.