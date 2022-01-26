Malatya’da kar yağışı

Malatya’da yoğun kar yağışı sürüyor. Kent genelinde etkisini devam ettiren yağış nedeniyle belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Malatya’da bir süredir devam eden kar yağışı dün gece saatlerinde etkisini arttırdı. Kent merkezinde yaklaşık bir metreyi bulunan kar nedeniyle belediye ekipleri ise teyakkuza geçti. Kent merkezinde çalışmalarına hız veren ekipler ana arterlerde ve sokaklarda aralıksız çalışmalarını sürdürürken, yetkililer ise vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışının Perşembe günü etkisini kaybetmesi bekleniyor.