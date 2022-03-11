Malatya’da kar yağışı etkili oluyor

Malatya genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Malatya’yı bir süredir etkisi altına alan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir ilçeleri başta olmak üzere kırsal kesimlerde yer yer 20 santimetreye ulaşan kar akşam saatlerinde kent merkezinde etkisini gösterdi.

Bir süre yağmurla karışık sepken olarak düşen yağışların hafta sonu da sürmesi beklenirken, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ise aralarında Malatya’nın da 5 il için buzlanma ve don uyarısı yaptı.