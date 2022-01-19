Malatya’da kar ulaşımı olumsuz etkiledi

Malatya’da etkili olan kar yağışı kent genelinde ulaşım felç etti. Bir çok araç kaza yaparken onlarcası ise yolda kaldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada çok sayıda il için kar yağışı uyarısı yapılmıştı. Uyarıların ardından dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Malatya’da ulaşımı felç etti. Bir çok araç kazaya karışırken, onlarcası ise yolda kaldı.

Meteoroloji’den yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklığının ülke genelinde bugünden itibaren mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken çok sayıda il için kar uyarısı yapılmıştı. Meteoroloji’nin yaptığı uyarılarının ardından başlayan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Malatya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bir çok araç kaza yaparken, kara hazırlıksız yakalanan onlarca araç yolda kaldı.

Yeşilyurt - Özal Mahallesi havaalanı yolu üzeri ile Çelikhan Malatya, Sincik Malatya, Kahta -Adıyaman -Samsak yol ayrımı mevkiinde onlarca aracın yolda kaldığı bildirildi. Güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkılmaması uyarısında bulundu.