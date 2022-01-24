Malatya’da kar nedeniyle 524 mahallenin yolu kapandı

Malatya’da yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Bazı ilçelere kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor. 542 mahalle yolu araç trafiğine kapalı durumda. 20 mahallede bin 551 aboneye direklerdeki buzlanmalar ve trafo arızası nedeniyle elektrik enerjisi verilemiyor.

Malatya Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, Malatya İli genelinde 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 10.00 sıralarında başlayan ve aralıklarla devam eden yoğun kar yağışının 24 Ocak Pazartesi günü öğlen saatlerine kadar etkisini sürdüreceği, kar yağışının 24-27 Ocak 2022 tarihleri arasında aralıklarla devam edeceği tahmin edilmektedir.

İlimiz genelinde yoğun kar yağışı, rüzgâr ve buna bağlı olarak tipi ve yollardaki buzlanma sebebiyle İlimizi diğer illere ve ilçelere bağlayan karayolları ile mahalle yollarında ulaşımda meydana gelen aksaklıkların giderilmesi için Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ekipleri tarafından yol açma çalışmaları 24 saat çalışma esasına göre devam ettirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

24 Ocak 2022 Pazartesi günü saat 11.00 itibarıyla Malatya ili genelinde Devlet-Karayollarındaki trafik durumuna göre, Arapgir-Divriği Karayolu kapalı durumda.

Malatya genelinde İl Karayollarındaki trafik durumuna göre kapalı olan ilçe karayolları şöyle: “Malatya-Pütürge Karayolu, Malatya-Çelikhan Karayolu, Malatya-Sincik Karayolu, Arguvan-Hekimhan Karayolu, Arapgir-Ağın Karayolu, Hekimhan-Kuluncak Karayolu, Kuluncak-Darende Karayolu, Darende-Elbistan Karayolu, Doğanyol-Pütürge Karayolu, Malatya-Doğanyol, Malatya-Pütürge ilçe karayolu.”

542 mahalle yolu araç trafiğine kapalı durumda

Malatya’nın 13 ilçesinde 542 mahalle yolu araç trafiğine kapalı durumda. Devlet ve İl Karayollarındaki karla mücadele çalışmaları Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait 20 ekipmanlı kamyon ve 7 greyder, mahalle yollarındaki karla mücadele çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ ve ilçe belediyelerine ait 218 iş makinası ve 179 araçla devam ediyor.

Bin 551 aboneye elektrik verilemiyor

Diğer yandan, Arapgir, Darende, Kale ve Pütürge ilçelerinde 20 mahallede bin 551 aboneye direklerdeki buzlanmalar ve trafo arızası nedeniyle elektrik enerjisi verilemiyor.

Bu arada, acil sağlık sorunu olan vatandaşların hastanelere ulaştırılmaları kapsamında, 6 vakaya Paletli Ambulans vasıtasıyla müdahale edildi.