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Malatya’da kar esareti

Malatya’da yağan yoğun kar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçe yolları ve 593 mahalle yolunun araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

Çevre 19.01.2022, 12:50
Malatya’da kar esareti

Malatya’da yağan yoğun kar nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçe yolları ve 593 mahalle yolunun araç trafiğine kapalı olduğu belirtildi.

Malatya Valiliği tarafından kar yağışıyla ilgili yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde 18 Ocak 2022 tarihinde başlayan ve devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle İlimizi diğer illere ve ilçelere bağlayan karayollarında ulaşımda sorunlar yaşanmakta olup Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları 24 saat çalışma esasına göre devam ettirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

19 Ocak 2022 tarihi saat 11.00 itibarıyla Malatya ili genelinde Devlet-Karayollarındaki trafik durumu şöyle açıklandı:

"Malatya-Elazığ Karayolu: Araç Trafiğine Açık Malatya-Adıyaman Karayolu: Araç Trafiğine Açık (Çekici türü araçlar hariç), Malatya-Kayseri-Karayolu: Araç Trafiğine Açık (Çekici türü araçlar hariç), Malatya-Sivas Karayolu: Araç Trafiğine Açık (Çekici ve otobüs türü araçlar hariç). Malatya-Pütürge Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, Malatya-Çelikhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı. Malatya-Sincik Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, Arguvan-Arapgir Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, Arguvan-Hekimhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, Arapgir-Divriği Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, Kuluncak-Hekimhan Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı. Kuluncak-Darende Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı, Doğanyol-Pütürge Karayolu: Araç Trafiğine Kapalı.”

Malatya ili genelinde 593 mahalle yolunun kapalı olduğu belirtilen açıklamada, "Devlet ve İl Karayollarındaki karla mücadele çalışmaları Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne ait 20 Ekipmanlı Kamyon ve 7 Greyder, Mahalle Yollarındaki karla mücadele çalışmaları ise Malatya Büyükşehir Belediyesine ait 400 araçla devam ettirilmektedir. Pütürge ve Doğanyol İlçelerimizde 6 mahallede 518 aboneye elektrik verilememekte olup enerji sağlama çalışmaları devam etmektedir. İlimiz genelinde içme suyu ve doğalgaz arzında bir sorun yaşanmamaktadır. Acil sağlık sorunu olan vatandaşlarımızın hastanelere ulaştırılmaları kapsamında, 37 hastaya mahalle yolunun açılması suretiyle, 3 hastaya ise Paletli Ambulans vasıtasıyla müdahale edilmiştir. İlimiz genelinde yolların kapanması nedeniyle mahsur kalan araç ve vatandaşımız bulunmamakta olup, çekici ve otobüs türü araçlara kapalı olan Devlet-Karayollarında bekleyen tır ve otobüs gibi araçlarda bekleyen sürücü ve vatandaşlarımıza İlçe Kaymakamlıkları tarafından su, yemek gibi acil ihtiyaçları için gerekli yardımlar yapılmaktadır."

Meteorolojik verilere göre yoğun kar yağışının Malatya genelinde 19 Ocak 2022 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Yapılan uyarılarda, vatandaşların kapalı olan devlet ve il karayollarında araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, trafiğe açık olduğu belirtilen yollarda ise zorunlu olmadıkça ve kar tipi lastiği bulunmayan araçlarla trafiğe çıkarmamaları, trafiğe çıkacak olan sürücülerin ise araçlarında mutlaka zincir, takoz, ilk yardım çantası ve çekici halat bulundurmaları istendi.

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