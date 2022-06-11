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Malatya’da fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için fırtına uyarısında bulundu.

Çevre 11.06.2022, 16:46
Malatya’da fırtına uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya ve çevresi için fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malatya ve çevresinde 12 Haziran günü 06.00 ile 22.00 saatleri arasında, kuvvetli rüzgar, fırtına konusunda uyarı yapıldı. Güney ve Güneybatılı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinin bildirildiği açıklamada, oluşması muhtemel, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Rüzgardan sonra yağmur bekleniyor

Bu arada, Malatya ve çevresinde 13, 14 ve 15 Haziran günleri de yer yer etkili, zaman zaman yerel olarak yağmur tahmin edildiği da kaydedildi. Yağmur ile birlikte hissedilir derecede hava sıcaklığının da düşmesi tahmin ediliyor.

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19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur