Depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İl genelinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Karahan, afetten sonra atık ve enkazların yönetimi noktasında Bakan Murat Kurum’un talimatıyla bir çalışma yaptıklarını, enkazların çevreye zarar vermeden nasıl kaldırılacağı hususunu ele aldıklarını ifade ederek, "Valilerimizin koordinesinde enkaz dökülecek alanları belirledik. Daha sonra geçici döküm alanlarına enkazların kaldırılmasını sağlıyoruz” dedi. Enkazların geri dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ekonomiye kazandırılması içinde çalışma başlattıklarını aktaran Karahan,” Alanlara giden atıkların ayrıştırmaları yapılarak geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız" diye konuştu.

Kentte 20 bin 319 binanın incelendiği, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina sayısının 5 bin 578 olarak açıklandığı belirtilmişti.