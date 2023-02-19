Malatya’da enkaz çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ila 7.6 büyüklüklerindeki depremlerde büyük yıkım yaşayan Malatya’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İncelenen bina sayısı 20 bin 319, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık bina sayısı ise 5 bin 578 olarak açıklanan il genelinde yapılan enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Eyüp Karahan çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Enkazların kriz merkezinin kontrolünden hızlı bir şekilde gerçekleştirdiklerini kaydeden Karahan,” Afetten sonra atık ve enkazların yönetimi noktasında bakanımızın talimatları noktasında bir çalışma yaptık. Enkazların çevreye zarar vermeden nasıl kaldırılacağı noktasında bir ortaya koyduk. Valilerimizin koordinesinde enkaz dökülecek alanları belirledik. Daha sonra geçici döküm alanlarına enkazların kaldırılmasını sağlıyoruz” dedi

Enkazların geri dönüşüm çalışmalarıyla birlikte ekonomiye kazandırılması içinde çalışma başlattıklarını aktaran Karahan,” Alanlara giden atıkların ayrıştırmaları yapılarak geri dönüşüm çalışmalarıyla ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız. “diye konuştu