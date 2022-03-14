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Malatya’da 80 mahallenin yolu kardan kapandı

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 80 kırsal mahallenin yolu kapandı. Yapılan çalışmalarla, yolu kapalı olan mahalle sayısı 43’e düştü.

Çevre 14.03.2022, 17:17
Malatya’da 80 mahallenin yolu kardan kapandı

Malatya’da yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 80 kırsal mahallenin yolu kapandı. Yapılan çalışmalarla, yolu kapalı olan mahalle sayısı 43’e düştü.

Meteorolojiden yapılan uyarı sonrasında gerekli bütün tedbirleri alan Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu yoğun şekilde devam eden kar yağışı sırasında çalışmalarını başlattı. Malatya merkez ve 11 ilçede çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanları içerisinde bulunan ana arterler ile grup yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl genelinde 718 mahallede yapılan çalışmalarla birlikte, bugün öğle saatlerinde yolu kapalı olan 80 kırsal mahallede de yol açma, kar küreme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalardan sonra yolu kapalı mahalle sayısı akşama doğru 43’e düşürüldü. Kar temizleme ve yol açma çalışmalarını sürdüren ekipler, kar yağışının devam ettiği bölgelerde açılan yolların tipiden dolayı tekrar kapanması nedeniyle zor şartlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yol açma ve kar küreme çalışmalarını gerçekleştiren ekipler bir yandan da gelen çağrılar doğrultusunda yolda kalan araçların kurtarılmasına yardımcı oluyor.

Meteoroloji tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarıları sonrasında bütün hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuz halinde bekleyen Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sorumluluk alanlarındaki ana arterler ile grup yollarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yol açma ve tuzlama çalışmaları yaptı.

7/24 esasına göre çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsalda ve merkezde 100 ekip, 220 araç ve 400 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada, Alt Yapı Koordinasyon Merkezi’ni (AYKOME) ziyaret eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol açma, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını yürüten ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bereketli bir kış sezonu olduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Kar senesi var senesidir. Bu sene kar yağışı bol oldu. Son 53 yıldır yağmayan kar, bu sene Cenabı Allah nasip etti. Son 30 yılın en soğuk günlerini yaşıyoruz. İlimizde pazar akşamı yoğun bir kar yağışı yaşandı. Kar yağışıyla birlikte ekiplerimiz sahada hazır bir şekilde çalışıyorlar. Şu anda 100 ekibimiz, 220 aracımız ve 400 personelimizle sahada yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kapalı yollarımızı yakinen takip ediyoruz. Kırsal mahallelerde sabah saatlerinde 80 yerleşim birimimize ulaşım noktasında sıkıntı yaşanırken şu an sayı 43’e düştü. İnşallah gün içerisinde kapalı yolumuz kalmaz diye düşünüyorum. Ekiplerimiz yoğun ve gayretli bir şekilde sürdürmekteler. Malatyalı hemşerilerimiz müsterih olsun. Kar yağışını Malatya için bereket ve rahmet olarak değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında gidecekleri yerlere rahat gitmeleri sağlama noktasında gerekli tedbirleri Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve almaya da devam ediyoruz, uygulamalarımız da yoğun bir şekilde devam ediyor. Malatyalı hemşerilerimizin müsterih olmalarını diliyorum” diye konuştu.

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