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Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04’te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.
Çevre 27.02.2023, 12:20 27.02.2023, 12:29
Merkez üssü Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi olan saat 12.04’te 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliğinin 6.9 km olduğu açıklandı. Depremde hasarlı bazı binaların çöktüğü belirtildi.