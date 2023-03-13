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Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD’ın açıklamasında, “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü” ifadeleri kullanıldı.

Çevre 13.03.2023, 05:39
Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD’ın açıklamasında, “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü” ifadeleri kullanıldı.

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