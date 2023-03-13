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Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD’ın açıklamasında, “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü” ifadeleri kullanıldı.
Çevre 13.03.2023, 05:39
AFAD’ın yaptığı açıklamaya göre Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem yaşandı. AFAD’ın açıklamasında, “Malatya’nın Pütürge ilçesinde saat 04.34’te 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü” ifadeleri kullanıldı.