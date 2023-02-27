Malatya merkezli 5,6’lık deprem Diyarbakır’da da hissedildi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır’da avizelerin ve bebek beşiğinin sallanmasıyla hissedildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 şehirden biri olan Malatya’da artçı sarsıntılar devam ederken, en son bugün Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Buradaki depremden Diyarbakır da etkilendi. Şehirdeki bazı evlerde avizelerin ve bebek beşiğinin sallanması, cep telefonu ile güvenlik kamerasına yansıdı.