Malatya Merkez Yenice Barajı inşaatının ihale sürecinin tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca Malatya Merkez Yenice Barajı inşaatının ihale sürecinin tamamlandığını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü, Malatya’ya yaptığı yatırımlar ile Malatya’nın verimli topraklarını su ile buluşturmak, içme ve kullanma suyu temin etmek ve derelerdeki taşkın riskini azaltmak adına çalışmalara devam ediyor. Bu doğrultuda DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, Malatya Merkez Yenice Barajı inşaatının ihale sürecinin tamamlandığını ve işin yapım sözleşmesini 24 Ekim 2022 tarihinde imzalandığını bildirdi.

“Milli ekonomiye yıllık 9 milyon 182 bin lira zirai gelir artışı sağlanacaktır”

Genel Müdür Akca, projenin tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 4.310 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacağını belirterek, “Kil çekirdekli yarı geçirimli kum çakıl dolgu tipinde inşa edilecek barajın temelden 47,5 metre yüksekliğinde ve 2 milyon 420 bin metreküp depolama kapasitesinde olacaktır. Baraj ve bileşenlerinin tamamlanmasıyla bölgede 4.310 dekar tarım arazisi sulanarak, sulu tarımla milli ekonomiye yıllık 9 milyon 182 bin lira zirai gelir artışı sağlanacaktır” dedi.