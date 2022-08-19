Malatya Kuluncak Karaçayır Barajında çalışmalar devam ediyor

Malatya Kuluncak Karaçayır Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, barajın tamamlanması ile barajda depolanacak suyun 3 bin 100 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Malatya ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını açıkladı.

Gövde sıyırma kazılarının, dipsavak ve dolusavak imalatlarının tamamlandığını ifade eden Genel Müdür Akca, “Gövde dolgusu imalat çalışmaları devam etmektedir. Temelden yüksekliği 31 metre ve su depolama kapasitesi 1,40 milyon metreküp olan Malatya Kuluncak Karaçayır Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 5 milyon 472 bin 872 Lira katkı sağlaması hedeflenmektedir’ dedi.