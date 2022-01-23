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Malatya-Kayseri yolu ulaşıma kapatıldı
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Çevre 23.01.2022, 12:23
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, trafik ekipleri, Kayseri-Malatya karayolu Kozluca Mahallesi’nde yolu trafiğe kapattı. Ekipler, araç geçişine izin vermiyor.
Tipinin etkili olduğu bölgede, onlarca araç uzun kuyruklar oluştururken, karayolları ekiplerinin kar kürüme ve yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.