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Malatya- Elazığ karayolu ulaşıma kapandı
Malatya Kale-Elazığ istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.
Çevre 19.01.2022, 22:05
Malatya Kale-Elazığ istikameti yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle araç ulaşımına kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Malatya-Elazığ karayolu Kapıkaya mevkiinde çok sayıda aracın yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmasının ardından Malatya-Elazığ karayolu araç ulaşımına kapatıldı. Kale yol uygulama noktasında araç geçişlerine izin verilmezken, karayolları ekiplerin güzergahtaki karla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.