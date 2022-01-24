Mahsur kalan yolcuları Gölbaşı Belediyesi ekipleri kurtardı

Ankara’da yaşanan kar yağışı sonrası, Diyarbakır-Ankara istikametinde seyreden ve yolda mahsur kalan yolcu otobüsünün imdadına Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti.

Diyarbakır’dan Ankara’ya seyreden yolcuları taşıyan otobüs, aracın bozulması sonucu 6 saat boyunca yolda mahsur kaldı. Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri ekipleri, AFAD’ın çağrısı üzerine olay yerine giderek; karda mahsur kalan yolcuları güvenli bir şekilde AŞTİ’ye ulaştırdı.

“Vatandaş için iş başındayız”

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, mahsur kalan yolcuların kurtarılmasının ardından şunları söyledi:

"Gölbaşı Belediyesi olarak, başta Gölbaşılılar olmak üzere yardıma ihtiyacı olan kim varsa elimizden geleni yapmaya hazırız. Gölbaşılı hemşehrilerimizin huzur ve refahı için özellikle bu zorlu hava koşullarında Fen İşleri ekiplerimiz ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen yolcu otobüsünün yolda mahsur kaldığını öğrendiğimizde de hemen ekiplerimiz ile olaya müdahale ettik. Diyarbakırlı kardeşlerimizin sağ salim AŞTİ’ye varmasını sağladık. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki, karla mücadelede ekiplerimize destek olmak ve kendi güvenliğini sağlamak için tüm vatandaşlarımızın kar lastikleri ve zincirleri olmadan yola çıkmamasını önemle rica ediyorum. Sevdiklerinizi ve kendinizi korumak adına önleminizi alın."