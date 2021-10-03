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Mahsur kalan naylon balığına su altında profesör eliyle özgürlük

Antalya’da olta iğnesi yutup denizde ölmek üzere olan naylon balığını denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu kurtardı. Misinanın ağzına yakın kısmından kesilmesiyle özgürlüğüne kavuşan balığın o anları sualtı kamerasına yansıdı.

Çevre 03.10.2021, 12:34
Mahsur kalan naylon balığına su altında profesör eliyle özgürlük

Antalya’da olta iğnesi yutup denizde ölmek üzere olan naylon balığını denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu kurtardı. Misinanın ağzına yakın kısmından kesilmesiyle özgürlüğüne kavuşan balığın o anları sualtı kamerasına yansıdı.

Konyaaltı sahilinde dün öğrencileriyle birlikte denizanalarını görüntülemek için dalış yapan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, bir amatör balıkçının misinasına takılmış haldeki naylon balığını fark etti. Oldukça bitkin görünen balığı eliyle tutan Gökoğlu, yanında getirdiği bıçakla kopmuş haldeki misinayı balığın ağzına yakın kısımdan kesti. Özgürlüğüne kavuşan naylon balığı bölgeden uzaklaşırken, o anlarsa su altı kamerasına saniye saniye yansıdı.

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