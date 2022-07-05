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Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı’da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çevre 05.07.2022, 09:59
Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı’da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağrı’da bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını ve çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kediyi bulunduğu yere merdivenle inen ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkardı. Hiçbir sıkıntısının olmadığı anlaşılan kedinin karnını doyuran ekipler, daha sonra doğal ortamına bıraktı.

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