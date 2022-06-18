Mahsur kalan güvercini kurtarmak için seferber oldular

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü teknik ekibi, boynuna tel dolanan güvercini uzun uğraşlar sonucu kurtardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri Kazım Karabekir Stadyumu’nda yaptıkları denetimler sırasında çatıda tellere asılı bir güvercin gördü. Elektrik Elektronik Mühendisi İbrahim Türkez, Mimar Meryem Kaplan ve İnşaat Mühendisi Gökhan Eşrefoğlu stadyum yöneticisi Zafer Ala ile birlikte mahsur kalan kuşu kurtararak boynuna dolaşan telleri büyük bir dikkatle çözdü. Uçamayan güvercin, kurtarıldıktan sonra gökyüzüne bırakıldı.