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Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

Bingöl’de bir işletmenin dış yalıtımının içinde mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Çevre 17.04.2021, 22:43
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Mahsur kalan 5 yavru kedi kurtarıldı

Bingöl’de bir işletmenin dış yalıtımının içinde mahsur kalan 5 yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Uydukent Mahallesi’nde bir kafenin dış yalıtımından kedi sesleri duyuldu. Sesi duyan vatandaşlar, kedilerin yerini tespit edip mahsur kaldıklarını anlayınca durumu Bingöl Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri çalışma yaparak açtıkları delikten yavru kedileri sağlıklı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan 5 yavru kedinin esnaflar tarafından sahiplenildiği öğrenildi.
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