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Mahkemeden Kıymet Teyze’ye güzel haber

Edirne’de 82 yaşındaki Kıymet Peker’in çocukların oyun alanına inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önünde direndiği arsa, yedi yıllık yargı sürecinin ardından parka çevriliyor. Parka, ’Kıymet Teyze’ ismi verilecek.

Çevre 15.06.2021, 19:18
Mahkemeden Kıymet Teyze’ye güzel haber

Edirne’de 82 yaşındaki Kıymet Peker’in çocukların oyun alanına inşaat yapılmasını engellemek için kepçenin önünde direndiği arsa, yedi yıllık yargı sürecinin ardından parka çevriliyor. Parka, ’Kıymet Teyze’ ismi verilecek.

Edirne’de çocukların oyun alanı olarak kullanılan yeşil alan, 2014 yılında önce imara açılmış, daha sonra da inşaat çalışmasının başlaması için bölgeye kepçeler gönderilmişti. O dönem 75 yaşında olan Kıymet Peker, sandalyesini alarak alana inmiş ve kepçenin önüne oturarak çalışmayı engellemişti. İdare mahkemesi, arsanın imar planı değişikliğine açılan davada durdurma kararı verirken, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, arsanın tapusunu almak için yargı süreci başlatmıştı. Yedi yılın ardından sağlanan uzlaşmayla arsanın tapusu, belediye tarafından alındı. Gürkan, yeşil alanın tekrar çocuk parkı olarak düzenleneceğini ve isminin de ’Kıymet Teyze’ olacağını sosyal medya hesabında yeniledi.
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