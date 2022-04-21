Mahalleyi mesken tutan tilki yiyeceğini kediyle paylaştı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yerleşim yerini mesken tutan tilki yiyeceğini kedi ile paylaştı.

Barış Mahallesini mesken tutan bir tilki gündüz vakti yine yiyecek aramak için Göztepe Sitesinin önüne geldi. Burada vatandaşlar tarafından beslenen tilki, yiyeceğini yanına yaklaşan bir kediyle paylaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.