Mahallelinin üstüne taş yağıyor

Sakarya’nın Arifiye ilçesiyle Geyve ilçesini birbirine bağlayan ve 5 mahalleyi ilgilendiren yola düşen kayalar tehlike saçıyor. Her an bölgede can kaybının yaşanabileceğini aktaran mahalle muhtarı konuyu valilik aracılığıyla Sakarya Büyükşehir Belediyesine bildirdiğini ve belediye yetkililerince herhangi bir çalışmanın başlatılmadığını belirterek, “Biz bu sıkıntımızı daha nasıl anlatalım, birimizin ölmesi mi gerekiyor” dedi.

Sakarya’nın Geyve ilçesi ile Arifiye ilçesini birbirine bağlayan ve eski İpekyolu yolu olan Doğançay, Boğazköy, Kışlaçay, Çınardibi, Kemaliye mahallerini birbirine bağlayan yola düşen taş parçaları tehlike saçmaya devam ediyor. Günde çok sayıda kişinin kullandığı yola düşen kayalar mal kaybına sebep oluyor. Özellikle düşen kayaların Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına zarar verdiği öğrenilirken heyelan bölgesi olan yolda çalışma başlatacaklarını söyleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin bölgede çalışma başlatmaması tepkiye sebep oldu.

Uzun yıllardan beri bu mağduriyeti yaşadıklarını belirten Boğazköy Mahallesi Muhtarı Ayhan Ömer Odabaş, durumu birçok kez Sakarya Büyükşehir Belediyesini bildirdiğini fakat herhangi bir dönüş alamadığını dile getirdi. Sakarya Valiliği aracılığıyla Büyükşehir Belediyesine ulaştığını belirten Odabaş, çalışma başlatılacaklarını söylemelerine rağmen herhangi bir işlemin yapılmadığını vurguladı.

Büyükşehir Belediyesi bir türlü yardımcı olamadı

Uzun yıllardır bu sorunu yaşadıklarını ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi idaresindeki yol için belediyenin bir türlü kendilerine yardımcı olamadığını aktaran muhtar Ayhan Ömer Odabaş, “2001 yılından beri köyde yaşıyorum ama 2001 yılından önce de bizden önceki muhtarlarımızın uğraştığı gibi bu yol ile 2014’ten beri ben muhtar olduktan sonra da uğraşıyorum. Büyükşehir Belediyesi bu konu ile ilgili bize bir türlü yardımcı olamadı. Biz parasal ve tarla yönünden de yardımcı olacağımızı söyledik, maalesef bir çözüm olmadı ve o zamandan bu zamana kadar hiçbir çalışma olmadı. Geliyorlar, bakıyorlar ve bir çözüm bulunmuyor. Bizim amacımız buradaki vatandaşımızın bir zarar görmemesi. Burada 3-4 yerde devamlı taş dökülüyor ve sıkıntı çekiyoruz. Buraya biran önce çözüm bulunmasını rica ediyoruz” dedi.

1 yıldan beri belediyeden randevu alamıyoruz

Sorunlarını bire bir anlatabilmek için yaklaşık 1 yıldır randevu oluşturmak istediklerini ancak randevuya cevap alamadıklarını belirten muhtar, “Belediyemizden 1 yıldan beri randevu talep ediyoruz Büyükşehir’den, randevumuza cevap verilmiyor. Bende Valimizin yanına gidince bu sorunu anlatmak için kendisine bir dilekçe ilettim. Büyükşehir Belediyesinden bir cevap geldi bana, köyün yollarını gezdiklerini ve köy yollarında bir tabela eksikliği yok diye yazılıyor. Güzergah için bir çalışma yapılıyor diyor. Ama bu tabelaların tamam olması taş dökülmesini engellemiyor ki. Her gün işe giden arkadaşlarımız var. Bu yoldan devamlı bir şekilde taş topluyor uz biz” diye konuştu.

Önlem alınması için bir can kaybı mı olması gerekiyor?

Büyükşehir’e yazdığı dilekçeye gelen cevap hakkında bilgiler veren Muhtar, “Biz bu sıkıntımızı daha nasıl anlatalım, birimizin ölmesi mi gerekiyor? Bir can mal kaybı veya mal kaybımı olması lazım. Taşların dökülmesine tabela engel değil bu tabelaların yerine yani taşların döküldüğü yerlere çelik tel çekilseydi daha iyi olurdu. Güzergah için çalışma yapıyoruz diyorlar, gelsin bir zahmet yetkililerimiz ve buradaki güzergahta nerede bir çalışma yapacağız. Buraya önlem alınması için bir can kaybı olması mı gerekiyor. Bizim ricamız bir can kaybı veya mal kaybı olmadan buna çözüm bulunması. Burada büyük bir heyelan olsa taşların dökülmesi durumunda Yüksek Hızlı Tren yolunu da kapatacağını biz defalarca söyledik” şeklinde konuştu.

Dikkatli olmazsak kayaların altında kalabiliriz

Haluk Tok, “Biz yıllardır işimiz icabı şehre gidip geliyoruz. Özellikle sabahları buralardan çok fazla riskli olarak geçiyoruz. Temkinli geçmezsek önümüze ne çıkacağını bilemiyoruz. Özellikle kış aylarında ve yağmurlu zamanlarda yolun ortasına kayalar düşmüş olabiliyor. Eğer temkinli olmazsak, dikkatli olmazsak bu kayaların ya altında kalırız ya da üstüne girip araçlarımıza zarar veririz. Bundan dolayı okula giden çocuklarımız bazen okula gidemez pozisyonda kalıyorlar. Bu yolu açma çalışması olarak da sorunlar yaşayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.