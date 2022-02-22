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Mahalle halkının müdahalesi faciayı önledi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kırsal mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu can kaybı olmaması teselli edici oldu.

Çevre 22.02.2022, 00:38
Mahalle halkının müdahalesi faciayı önledi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kırsal mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu can kaybı olmaması teselli edici oldu.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Kısa sürede bitişik evlere sıçrayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu.

Mehmet Dağtekin ve İsmail Koştur’a ait evlerden birinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Mahalle merkezinde bulunan binanın çatısının alev aldığı mahalle sakinleri bir araya gelerek yangın arazözü, hortumlar ve kovalarla ilk müdahaleye başladı. Yangın esnasında Yaylabayır mahallesinde bir programda bulunan Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve belediye personeli ilk müdahalede mahalle halkına yardım etti.

Yaylabayır mahallesinde bulunan Orman İşletme müdürlüğüne ait orman arazözü de hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti. Yangının çevreye sıçraması engellendi. Kısa bir süre içerisinde yangın alanına gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Sındırgı Belediyesine ait tankerler ve personel de yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Yangın haberini alan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu da mahalleye geldi.

Evlerin yakınında bulunan yangın vanası, arazözün dolu ve mahalle halkının bilinçli olması olası bir facianın önüne geçti. Can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu. Yangın sonrası 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan “Yaylabayırda maalesef üç tane evimiz yandı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Bütün itfaiye, belediye, orman ekipleri herkes burada. Ekrem başkanım dahil bütün daire amirleri de burada. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. İlk etapta vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra mahallemize ait olan yangın tankeri ve orman arazözü ile müdahale edilerek, yangının hafiflemesi ve söndürülmesi sağlandı. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Tekrar mahalleme, Sındırgımıza geçmiş olsun.” dedi.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş “ Yaylabayır mahallemizde iki vatandaşımıza ait evde yatsı namazı vakitlerinde yangın çıktı. Yaylabayırda bulunan orman ekiplerimiz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı itfaiye ekiplerimiz anında buraya geldiler. İki ev de maalesef kullanılamaz hale geldi. Çok şükür ev sahiplerinin birinin Balıkesir’de birinin Akhisar’da olması hasebiyle herhangi bir can kaybına ya da yaralanmaya sebebiyet vermedi. Rabbim beterinden korusun. Şu anda itfaiye ekiplerimiz yangın soğutma çalışmalarına devam ediyor. Burada gerekli tüm işlemler yapılacak. Elektrik kontağından olduğunu düşünüyoruz. Sonrasında da herhangi bir ihtiyaçta Sındırgı Belediyesi, Sosyal İşler Müdürlüğünce gerekli tüm destek verilecektir. Rabbim beterinden korusun, geçmiş olsun.“ dedi.

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