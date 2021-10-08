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Maden sahasında kalan mezarlar, dualar eşliğinde başka bir alana taşındı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene Mahallesi’ndeki mezarlar, işletmeye açılan maden sahasının içerisinde kaldığı gerekçesiyle başka bir alana taşındı. Mezarların taşınması sırasında mevlit okutuldu.

Çevre 08.10.2021, 14:58
Maden sahasında kalan mezarlar, dualar eşliğinde başka bir alana taşındı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Vakıfgeymene Mahallesi’ndeki mezarlar, işletmeye açılan maden sahasının içerisinde kaldığı gerekçesiyle başka bir alana taşındı. Mezarların taşınması sırasında mevlit okutuldu.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletme şirketi, işletme sahasında kalan Vakıfgeymene Mahallesi Sepetçi Küme Evleri yerleşkesinin arazi edinim çalışmalarının tamamlanmasının ardından, ailelerin mutabakatı ve katılımı ile köy mezarlığını Hanönü Merkez Kabristanlığına taşıdı. Her aşamasında Hanönü İlçe Kaymakamlığı, Hanönü İlçe Belediyesi, Hanönü İlçe Müftülüğü ve ailelerin kesintisiz diyaloğu ile gerçekleştirilen taşınma işleminden sonra yeni mezarlık alanının çevre düzenlemesinin inşası, maden şirketi tarafından gerçekleştirildi. Hanönü Şeyh Şaban-i Veli Camii’nde okutulan mevlidin ardından ailelere mezar yeri tahsis belgeleri takdim edildi.

"Bu emek çalışmasıydı"

Maden şirketinin Halkla İlişkiler Yöneticisi Halime Taligacı Caner, Sepetçi Küme Evleri mezarlığının, Hanönü Merkez Vakıf mezarlığına naklinin tamamlandığını belirtti. Bu çalışmanın Türkiye’de örnek olacak birlik, beraberlik ve emek çalışması olduğunu söyleyen Caner, "Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Sepetçi köyü halkıyla helalleşmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Toplu olarak yenilen yemekten sonra yeni mezarlık alanı ziyaret edildi. Ailelerle şirket çalışanlarının helalleşmesinin ardından tören sona erdi.

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