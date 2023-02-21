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Maden ilçesinde ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı
Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerin şiddetli hissedildiği ve artçı sarsıntıların yaşandığı Elazığ’ın Maden ilçesinde, ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı.
Çevre 21.02.2023, 15:02
Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8’lik depremlerin şiddetli hissedildiği ve artçı sarsıntıların yaşandığı Elazığ’ın Maden ilçesinde, ağır hasarlı binalara girişler yasaklandı.
Maden Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, ağır hasarlı binalara herhangi bir uzman raporu ve izin olmadan girilmesinin tehlikeli ve yasak olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, ’’Acil yıkılacak binalara girişler yasaklanmıştır. Maalesef müstakil ve artçı depremler devam ettiğinden can ve mal güvenliği için ikinci bir karara kadar ağır hasarlı binalardan eşya alma kısıtlı sürede girme çıkma tamamen durdurulmuştur’’ denildi.