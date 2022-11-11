Maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçi unutulmadı: İsimleri fidanlarda yaşayacak

Kırıkkale’de, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, Bartın’daki maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçinin adına fidan dikildi.

Kırıkkale’de "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla "Türkiye Yüzyılı’na Nefes" temasıyla Millet Ormanı’nda etkinlik düzenlendi. 7’den 70’e yüzlerce vatandaş, fidan dikmek için bir araya geldi. Kurum müdürleri, öğrenciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı etkinlikte, 8 bin fidan toprakla buluşturuldu. Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 42 işçi adına da fidan dikildi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, ormanlaşmada Türkiye’nin dünyada 4’üncü, Avrupa’da da 1’inci sırada olduğunu ifade ederek, Kırıkkale’de de orman alanının yüzde 7’den yüzde 16 oranında büyüdüğünü söyledi.

Maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçiyi de unutmadıklarını belirten Tekbıyıkoğlu, "Geçtiğimiz günlerde yine bir felaketle beraber Bartın ilinde 42 madencimizi kaybettik. Bugün 8 bin fidanımızın içerisinde bu 42 fidanı da o gün kırılan genç fidanlara ithaf ediyoruz. Bu memleketin enerji ihtiyacı için yüzlerce metre alta girip bize kömür çıkartan, enerji sağlayan, canlarını feda eden o 42 madencimizi unutmadık. Onların adına hep beraber 42 fidanı toprakla buluşturacağız. Yapılan etkinliğin tıpkı slogandaki gibi geleceğe nefes olmasını temenni ediyorum" dedi.