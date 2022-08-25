Ma-on Tayfunu Çin’de karaya ulaştı
Ma-on Tayfunu, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Ağaçlar devrilirken, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı aksadı.
Ma-on Tayfunu, Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Maoming kentinde karaya çıktı. Ağaçlar devrilirken, deniz, hava ve demiryolu ulaşımı aksadı.
Çin Ulusal Hava Durumu Merkezi, ülkenin güneyinde yer alan Guangdong eyaletini vurması beklenen Ma-on Tayfununun yerel saatle 10.30 sıralarında Maoming kentinde karaya ulaştığını bildirdi. Şiddetli yağışa yol açan tayfun, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgarın hızı saatte 118 kilometreye ulaşırken, şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, reklam panolarında büyük hasar meydana geldi. Eyalette birçok şehirde yüksek hızlı tren ve feribot seferleri durduruldu, açık deniz projelerinde çalışan işçiler tahliye edildi. Hong Kong sınırındaki Shenzhen kentindeki havaalanında da 14.00’e kadar tüm uçuşlar iptal edildi.
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