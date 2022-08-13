Londra’da aşırı sıcaklar çimleri kuruttu

İngiltere’de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle başkent Londra’da parklardaki çimler kurudu.

İngiltere, son 50 yılın en kötü kuraklığıyla mücadele ediyor. İngiltere’de etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle su seviyeleri normalin altına düşerken, dün ülkenin özellikle güney batısında yer alan birçok bölgesi için kuraklık ilan edildi. Ülkedeki kuraklık alarmının yaban hayat, bitkiler ve mahsuller için kısa vadeli bir risk oluşturduğu ve su şirketleri tarafından kuraklık planlarının yürürlüğe gireceği belirtildi. Kuraklık nedeniyle özel ve kamusal su kaynaklarının kullanımına kısa süreli kısıtlamalar getirileceği aktarılırken, kuraklıktan etkilenen bölgeler arasında ülkenin güneybatı, güney, orta ve doğu bölümlerinin yer aldığı bildirildi. Aşırı sıcak nedeniyle başkent Londra’nın ünlü parklarından olan Hyde Park, St James Park ve Green Park’daki çimler de kurudu. Vatandaşlar, sıcak havalarda dinlenmek için geldikleri parklarda, kurumuş çimlerde oturdu.

Bu yıl Temmuz ayında hava sıcaklığının 1935’ten bu yana ilk kez 40 derecenin üzerine çıktığı İngiltere’de perşembe gününden pazar gününe kadar 4 günlük kehribar hava uyarısı yayınlanmıştı. Bugün kehribar uyarı önümüzdeki hafta salı gününe kadar uzatıldı. Meteoroloji Servisi’ne göre kehribar hava uyarısı, şiddetli hava koşullarından kaynaklanan ve potansiyel olarak seyahat gecikmeleri, elektrik kesintileri, can ve mal için potansiyel risk ihtimali olduğu durumlarda yayınlanıyor.