Lokal yağmurlar Karadeniz’i vuruyor

Özellikle yaz döneminde Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan lokal yağmurlar sel ve su baskınlarına yol açıyor.

Hemen hemen her yıl Karadeniz Bölgesi’nin bazı noktaları sel afeti yaşıyor. En son Batı Karadeniz sel afetine maruz kaldı. Meteoroloji uzmanlarına göre ani sellere ‘lokal’ yağmurlar neden oluyor.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde etkili olan lokal yağmur, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde yağmur kütlesi yer alıyor. Sağanak şeklindeki yağmur belli noktaya düşüyor. Hortum gibi görünen yağmur, düştüğü yerde hayatı felç ediyor.

Kameraya yakalanan ve görenleri tedirgin eden yağmurun sele yol açmadığı öğrenildi.