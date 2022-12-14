Lodos sahili kırmızıya boyadı

Marmara’da etkili olan lodos, Tekirdağ sahillerine kırmızı yosun getirdi.

Marmara Denizi’nde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar, Tekirdağ sahillerine geldi. Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaklaşık bir haftadan beridir lodosun sert esmesinden dolayı denizin dibindeki otlar su üstüne çıkıyor. Sert lodosla beraber kıyıya vuruyor" diyerek bunun herhangi bir sıkıntısının olmadığını ifade etti. Fırtına sonrasında avcılığa devam edeceklerini dile getiren Pehlivanoğlu, “İnşallah vatandaşlarımız hamsi, istavrit, çinekop gibi balıkları taze yemeye devam edecek” dedi.