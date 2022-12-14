Lodos kırmızı yosun getirdi: Denizin kıyılarında kırmızı yosunlar birikti

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra Marmara’da etkili olan lodos Tekirdağ sahillerine de kırmızı yosun getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çeşitli uyarılardan sonra Marmara Denizinde etkili olan lodos fırtınasıyla beraber denizin dibinden kopan kırmızı tonlardaki yosunlar koparak Tekirdağ sahillerini vurdu. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında biriken kızıl yosunlar, sahil şeridini yer yer kırmızı renge boyadı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık bir haftadan beridir lodosun sert esmesinden dolayı denizin dibindeki otlar su üstüne çıkıyor. Sert lodoslar beraber kıyıya vuruyor” diyerek bunun herhangi bir sıkıntısının olmadığını ifade etti.

Fırtına sonrasında avcılığa devam edeceklerini dile getiren Pehlivanoğlu, “İnşallah vatandaşlarımız hamsi, istavrit, çinekop gibi taze balık yemeye devam edecekler” dedi.