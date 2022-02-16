Lodos göl kıyısında buz tepeleri oluşturdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde Beyşehir Gölü sahiline lodosla sürüklenen buz parçalarının oluşturduğu buz tepeleri ilgi odağı oldu.

Aralıklarla devam eden kar yağışı ve uzun süre etkili olan aşırı soğuk hava sebebiyle geride kalan Ocak ayında Beyşehir Gölü yüzeyi tamamen donarak buz kütleleriyle kaplandı. Uzun müddet buzlarla kaplı kalan Beyşehir Gölü’nde bir süre önce esmeye başlayan lodosla birlikte açıklardaki buzlar tamamen eridi. Lodosun kırarak kıyılara sürüklediği buz parçaları ise göle sahili bulunan yerleşim merkezlerinden Akburun Mahallesinde görenlerin ilgisini çekti. Kartpostallık manzaralar oluşturduğu buz tepelerinin üzerine çıkan vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mahalle sakinlerinden Erol Öksüz, gölde esmeye başlayan lodosun Akburun Mahallesi kıyısındaki Çetenin burnu mevkisinde karaya yığdığı buz kırıklarının en az 3 metrelik bir yükselti oluşturduğunu belirterek bölgede uzun yıllardır böyle ilginç bir manzarayı görmediklerini söyledi.

Görenlerin ilgisini çeken buz kırığı tepesinin üzerine çıkarak hatıra fotoğrafı çektirdiklerini anlatan Öksüz, “Akburun Mahallesinin kıyıları hala buz tabakasıyla kaplanmış durumda. Balıkçılık faaliyetleri ise teknelerin buzların üzerinde kaydırılarak açıklara ulaştırılmasıyla başka bir mevkiden yeni başlamış bulunuyor. Görenlerin çok hoşuna giden beğenilen bu manzarayı yakından görmek isteyenleri mahallemize davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.