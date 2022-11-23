Lodos etkisini sürdürüyor: Balıkçılar bir haftadır limana kitlendi

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında lodos etkisini sürdürüyor. Şiddetlenen lodos nedeniyle balıkçılar, geçen haftadan beridir denize açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçen hafta yaptığı uyarılardan sonra Marmara Denizi’nde oluşan lodos etkisini halen sürdürüyor. Yaklaşık bir haftadır süren lodos sebebiyle birçok balıkçı teknesi, denize açılamıyor. Uluslararası deniz ticareti yapan birçok büyük yük gemiside Tekirdağ açıklarına demirleyerek lodosun geçmesini bekliyor.

Lodos sebebiyle oluşan büyük dalgalar kıyıları dövmeye devam ederken, dalgalardan sıçrayan sular sahil alanı yer yer suyla kapladı.

Süleymanpaşa Su ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu’da yaptığı açıklamada lodosun dinmesini beklediklerini ifade etti.