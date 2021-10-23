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Liseli Gençler, iklim sorunlarını masaya yatırdı

Bir grup liseli genç, 22 Ekim Küresel İklim Grevi kapsamında Ankara’da iklim söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşide çeşitli iklim sorunları ele alındı.

Çevre 23.10.2021, 10:29
Liseli Gençler, iklim sorunlarını masaya yatırdı

Bir grup liseli genç, 22 Ekim Küresel İklim Grevi kapsamında Ankara’da iklim söyleşisi gerçekleştirdi. Söyleşide çeşitli iklim sorunları ele alındı.

Öğrencilerin iklim krizleriyle ilgili etkinliklerini duyurduğu platform Fridays For Future Türkiye ve küresel çevre problemlerine karşı farkındalıkların ve önlemlerin artması için çabalayan Green Teen Türkiye tarafından 22 Ekim Küresel İklim Grevi kapsamında Ankara Seğmenler Parkı Amfi Tiyatrosu’nda iklim söyleşisi gerçekleştirildi.

Söyleşide iklim ile alakalı sorunlara ve güncel durumlara değinen gençler, karar alıcıları iklim krizi için harekete geçmeye çağırdı.

“Gençler olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Çünkü biz geleceğimizin kaybolmasını istemiyoruz”

Etkinlikte ortak söylemlerde bulunan gençler, iklim krizinin sorumlusunun insanlar olduğunu belirterek, “Çok uzun bir süredir geleceğimiz için çalışıyoruz. Artan fosil yakıtları, nüfus artışı ve bilinçsizlik gibi sebeplerden dolayı dünyamız iklim krizi gibi çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. İklimlerin bu derece değişmesinin sebebiyse 1750’den bu yana artan sera gazı oranları. Bunun sorumlusu ise biz insanlarız. Eğer bu gidişatı değiştiremezsek bu sene Akdeniz Bölgesi’nde artan yangınlar, eriyen buzullar, ekstrem hava koşulları nadir olaylar olmaktan çıkacak. Biz bu gidişata dur demek ve gençler olarak sesimizi duyurmak istiyoruz. Çünkü biz geleceğimizin kaybolmasını istemiyoruz”denildi.

Green Teen Türkiye kurucusu Sezen Özkalp, söyleşide şu ifadelere yer verdi:

“Aslında benim gibi birçok genç, iklim kriziyle ilgili, çevre problemleriyle ilgili, dünyamızın geleceğiyle ilgili farkındalığa sahip. Fakat hiçbirimizin aslında pek fazla söz hakkı yok veya yapabileceğimiz çok fazla kaynağımız yok elimizde. Bu tür platformların çok az olması sebebiyle ben de özellikle kendi neslime seslerini duyurabilmek, aksiyon alabilmek için bir genç topluluğu kurmak istedim. Bizim bugün burada yaptığımız gibi uluslararası, ulusal bütün kara verme mekanizmalarını bu şekilde mesaj göndermemiz, bu konuyu önemsediğimizi belirtmemiz yapabileceğimiz şu anda en büyük iklim aktivizmi hareketinden bir tanesi”.

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