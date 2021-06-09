banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
Fahrettin Koca'dan videolu paylaşım...
TurkNet'e zam!
TurkNet'e zam!
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Bülent Tüfenkci'den CHP'ye ağır sözler
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!
Her açıdan fark yaratmak, işte böyle bir şey!

Limana yürüyüşe geldiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldular

Zonguldak Limanı’nda denize atılan yüzlerce plastik atıklar denizin üzerini kapladı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Çevre 09.06.2021, 18:51
Limana yürüyüşe geldiler, gördükleri manzara karşısında şoke oldular

Zonguldak Limanı’nda denize atılan yüzlerce plastik atıklar denizin üzerini kapladı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Zonguldak’ta Limanı’nda vatandaşların denize attığı yüzlerce plastik atıklar görüntü kirliliğine neden oldu. Diğer yandan denize atılan, plastik şişeler, yiyecek kapları, plastik toplar ve çamaşır suyu kutuları denizin üzerine kapladı. Limana yürüyüş içine gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, “Vatandaşlarımız nasıl oluyor da bu kadar duyarsız olabiliyor. Bu kadar plastik atığın denizin üzerinde ne işi var. Bir an önce yetkililerin bu duruma et atması gerek. Sahillerimiz temiz olması gerek” diyerek tepki gösterdiler.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık