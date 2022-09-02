Lihtenştayn’da parlamentoda deprem sigortası tartışıldığı esnada deprem oldu

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olan Lihtenştayn’da parlamentoda deprem sigortası ile ilgili konuşulduğu esnada meydana gelen depremler siyasetçileri korkuttu.

İsviçre ve Avusturya arasında yer alan ve Avrupa’nın en küçük ülkelerinden biri olarak bilinen Lihtenştayn’da art arda 2 deprem kaydedildi. Parlamento oturumunda, deprem sigortası ile ilgili yaşanan tartışma esnasında meydana gelen depremler endişeye neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ilk sarsıntının hissedilmesiyle konuşmasına ara veren İlerici Yurttaşlar Partisi (FBP) milletvekili Bettina Petzold-Mahr’ın etrafına bakınarak gülümsemeye çalıştığı görüldü. Ardından konuşmasına devam eden milletvekili, ikinci sarsıntının yaşanmasıyla endişeye kapıldı. Art arda yaşanan depremlerin ardından parlamento oturumu ertelendi.