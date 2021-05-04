Son Dakika
2021 Yılın Uluslararası Vanı” Seçilen Yeni Opel Vivaro-e’nin Ödülü Opel CEO’su Michael Lohscheller’e Takdim Edildi
Leylekli köy
Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi’ndeki elektrik direklerinin çoğunun üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.
Çevre 04.05.2021, 10:10
Kayseri’nin Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi’ndeki elektrik direklerinin çoğunun üzerine yuva yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.
Havaların ısınmasıyla Kayseri’ye ayak basan leylekler, elektrik direklerini mesken tuttu. Hacılar ilçesine bağlı Hürmetçi Mahallesi’nde bulunan çoğu elektrik direğinin üzerine yuvalarını yapan leylekler, güzel görüntüler oluşturdu.Havadan görüntülenen leyleklerin yuvalarındaki meraklı bakışları da objektiflere yansıdı.