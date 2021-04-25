Leylekler için bir ünitede faaliyete ara verdiler

SİVAS (İHA) – Göçmen leylekler bu yıl da ağır sanayi fabrikasının bacasına kondu, firma geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda bacanın bulunduğu ünitede faaliyete ara verildi.

Dünya’da kam mili üretiminde ilk sıralarda yer alan, Türkiye’nin önemli ağır sanayi kurulularından biri olan ESTAS, son 15 yıldır olduğu gibi bu yıl da göçmen bir leylek ailesine ev sahipliği yapıyor. Leylek ailesi Baharın gelmesi ve havaların ısınması ile fabrika bacalarından birinde kurmuş oldukları yuvalarına geri döndü. Firma yetkilileri geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda leyleklerin zarar görmemesi için, bacanın bulunduğu dökümhanede faaliyete ara verdi. Kendileri için en uygun yaşam alanı olarak fabrika bacasını seçen leylekler havadan görüntülendi. Leyleklerin halinden memnun oldukları gözlendi.

"Ailemizin bir üyesi, şirketin bir çalışanı gibi"

Firmanın Genel Müdürü Osman Mavuş, leyleklerin ailelerinin bir ferdi, şirketlerinin bir çalışanı gibi olduklarını belirterek, “ Şirkete başladığım yıl 2005. Leyleklerimiz ondan öncede buraya geliyormuş. Burada bir dökümhanemiz var. Dökümhanemizin bacalarından bir tanesini onlar içinde terk ettik. Çünkü leyleğimiz her sene burayı ziyaret ediyor. Bereketin sembolü, baharın gelişinin müjdeleyicisi, ailemizin bir üyesi, şirketin bir çalışanı gibiler. Özellikle her sene ziyaret ettiği için bu baca artık onların yuvası. Dolayısıyla başka bacalarımızı kullanıyoruz. Leyleklerimizi orada rahatsız etmemeye çalışıyoruz.” dedi.