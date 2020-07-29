Leylekler elektrik direklerini 30 yıldır mesken tutuyor
AHRAMANMARAŞ’TA 30 YILDIR DİREKLERE YUVA YAPARAK YAVRULAYAN LEYLEKLERİN RESİTALİ GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKIYOR.
Kahramanmaraş’ta 30 yıldır direklere yuva yaparak yavrulayan leylekler görenleri hayran bırakıyor.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki Gölpınar ve Değirmendere gibi kırsal mahallelere gelen leylekler, 30 yıldır elektrik direklerine yuva yapıyor.
Göksun Belediye Başkanı Coşkun Aydın, “Bölgemizin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu’nun kesiştiği bir noktadayız. Leylekler bizim bu bölgemize güneyden gelip kuzeye doğru yol alırlar. Leylekler aynı zamanda birkaç ay da burada kalıp elektrik direklerinde konaklarlar” dedi.
Leyleklerin sesini duyduklarında mutlu olduklarını ifade eden Muhsin Akar, “Leyleklerimiz havaların ısınmasıyla buraya gelir ve soğuduğu zaman güneye doğru göç ederler. Leylekler benim de bahçemin içindeki direkte mevcut ve yaklaşık 30 yıldır buraya gelirler. Leyleklerin ötme sesini duymak bile bizlere mutluluk veriyor” dedi.
|İmsak
|04:04
|Güneş
|05:50
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:11
|Akşam
|20:31
|Yatsı
|22:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25