Leylek yuvaları dron ile görüntülendi

Tekirdağ’da platform korumalı leylek yuvaları dron ile görüntülenirken, üzerinde dron uçtuğunu fark eden leylek yavrularının üzerine kapanarak onları korumaya çalıştı.

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında mevsimsel göç halinde bulunan leylekler için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ Şube Müdürlüğü ve TREDAŞ işbirliğinde elektrik direklerinin üzerinde yükseltme ve platformlar yapılarak, kuşların elektrik akımına kapılmaları önlendi. Tekirdağ’ın Hayrabolu yolu üzerindeki bir elektrik direğindeki platformda yuva yaparak iki yavrusu ile daha rahat yaşam sürdüren leylek, dron ile görüntülendi. Ayçiçeği tarlasında bulunan direğin üzerindeki platforma yuva yapan leylek, üzerinde dronu fark edince zaman zaman yavrularının üzerine kapanarak onları olası tehlikelerden korumaya çalıştı.